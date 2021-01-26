Ertuğrul Sağlam: Mücahit Albayrak ile anlaştık

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam gündeme dair açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan başarılı teknik adam, "Altay maçını kazandığımız için mutluyuz. Ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak bizim için çok önemliydi, umarım galibiyetlerimiz devam eder. Altay maçı keyifli ve heyecanlı bir maç oldu. Altay takımı çok iyi mücadele etti. Altay'ı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

'Mücahit Albayrak ile anlaştık'

İç ve dış transfer hakkında ise Sağlam, "Ercan Yazıcı'yı Ankaraspor'a, Plumain ve Guy Serge Yameogo KVC Westerlo'ya, Ahmethan Köse'yi de Adanaspor'a kiraldık. Mücahit Albayrak ile de prensip anlaşmasına vardık. Mücahit'le birlikte transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Nurullah Aslan için transfer açıklaması

Nurullah Aslan'ın transferi için ise Ertuğrul Sağlam, "Nurulllah Aslan'a yaz transfer döneminde transfer teklifleri geldi. Nurullah'ın uzun yıllar takımımızda forma giymesini istiyorum. Nurullah umarım ülkemizi ve Samsunspor'u Avrupa'da temsil eder." diye konuştu.