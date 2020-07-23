ErtuÄŸrul SaÄŸlam SÃ¼per Lig iÃ§in iddialÄ± konuÅŸtu

TFF 1. Lig'in yeni takÄ±mlarÄ±ndan YÄ±lport Samsunspor'da teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam, kendilerini SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±yacak kadroyu oluÅŸturmak Ã¼zere olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Samsun ekibi, erken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Anadolu Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkisinde bulunan bir tesiste devam ediyor.Â

GÃ¼nde Ã§ift idman yaparak hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin akÅŸam antrenmanÄ± Ã¶ncesinde teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 20 Temmuz'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan SaÄŸlam, "2020-2021 sezonunun ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±k. Ä°nsanlarÄ±n aklÄ±na neden bu kadar erken baÅŸladÄ±lar gibi sorular gelebilir. Biz en son maÃ§Ä±mÄ±zÄ± 15 Mart'ta oynadÄ±k. O gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar aralarda bir 10 gÃ¼n, ikinci bÃ¶lÃ¼mde de 3 hafta antrenman yapÄ±p, oyuncularÄ±mÄ±z da kendi bireysel antrenmanlarÄ±nÄ± bizim verdiÄŸimiz program doÄŸrultusunda yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n takÄ±mÄ±n fiziksel kalitesi korumasÄ± iÃ§in yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen SaÄŸlam, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"O yÃ¼zden Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon 1. Lig'de bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadeleye gireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek bizim bu mÃ¼cadeleyi yapacaÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n rakiplerimiz geÃ§en haftaya kadar maÃ§ oynadÄ±lar. Hala da maÃ§ oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gÃ¼n ara verip fiziksel kayba uÄŸramadan sezona baÅŸlayacak. DolayÄ±sÄ±yla bizim diÄŸer rakiplerimize oranla dezavantajÄ±mÄ±z ortada. Bunu ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in sezona biraz daha erken baÅŸlayalÄ±m istedik."Â

SaÄŸlam, geÃ§en sezon ki kadrolarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda koruduklarÄ±nÄ±, onlarÄ±n Ã¼zerine yerli ve yabancÄ± oyunculardan oluÅŸan 7 ya da 8 takviye yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Ä°lk dÃ¶nem kamp Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Kurban BayramÄ± Ã¶ncesinde tamamlayacaklarÄ±nÄ±, ikinci 10 gÃ¼nlÃ¼k kamp dÃ¶nemini de Bolu'da gerÃ§ekleÅŸtireceklerini anlatan SaÄŸlam, "Her ÅŸey gayet gÃ¼zel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarÄ±mÄ±z hiÃ§ endiÅŸe etmesinler. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon bizi ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±yacak, SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±yacak kadro kalitesini tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±z transferlerimiz de birer birer bitiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Â AÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±m ile kÄ±sa sÃ¼re toplantÄ± yapan SaÄŸlam, daha sonra antrenmanÄ± baÅŸlattÄ±.Â

Karadeniz ekibi, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleri ile baÅŸladÄ±klarÄ± akÅŸam antrenmanÄ±nda kondisyon aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bursaspor Play-off Ã–ncesi TaraftarlarÄ± Ã–nÃ¼nde Antrenman YaptÄ±