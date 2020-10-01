ErtuÄŸrul SaÄŸlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalÄ±dÄ±r"

YÄ±lport Samsunspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ ErtuÄŸrul SaÄŸlam, TFF 1. Lig'de Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) sisteminin kesinlikle uygulanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

SaÄŸlam, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle "Zoom" uygulamasÄ± Ã¼zerinden dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sezonun yeni baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen hakem hatalarÄ±nÄ±n maÃ§larÄ±n skorunu etkileyecek ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

Samsunspor'un 2-2 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±nda, rakibin 2 golÃ¼nÃ¼n de ofsayt olmasÄ±na raÄŸmen hakemin verdiÄŸini iddia eden SaÄŸlam, "Sezon yeni baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen hakemler sezona formsuz baÅŸladÄ±. Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor maÃ§Ä±nda hakem, maÃ§Ä±n skorunu etkileyecek 4 Ã¶nemli karar verdi. Rakibimizin 2 golÃ¼ de ofsayttÄ±, ayrÄ±ca rakip oyuncularÄ±n 18. dakikada Muhsin YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, 67. dakikada OÄŸuz GÃ¼rbulak'a yaptÄ±klarÄ± faulÃ¼n ikisi de kÄ±rmÄ±zÄ± kartlÄ±ktÄ±. YanlÄ±ÅŸ karar verildi. Yani bu kadar bariz hatalar yaÅŸandÄ±. VAR sistemi olsa kesinlikle bunlar olmayacaktÄ±. Ben BandÄ±rmaspor'un futbolcularÄ±nÄ±n ve teknik yÃ¶netiminin emeÄŸini harcamak istemiyorum. Kesinlikle iyi mÃ¼cadele ettiler ama hakem hatalarÄ± Ã§ok fazla yaÅŸandÄ±. TFF 1. Lig'de de VAR kesinlikle uygulanmalÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.Â

SaÄŸlam, geÃ§en hafta Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±kan Burak Ã‡alÄ±k ve Erkam ReÅŸmen'in izolasyonlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine iÅŸaret ederek, "Akhisarspor maÃ§Ä±na bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte Kevin Boli'den yoksun Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. KoronavirÃ¼s nedeniyle dengelerin Ã§ok Ã§abuk deÄŸiÅŸebileceÄŸi bir sezon yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ki haftadÄ±r biz yaÅŸÄ±yoruz, belki diÄŸer haftalarda rakiplerimiz de bÃ¶yle ÅŸeyler yaÅŸayabilir. Bu yÃ¼zden takÄ±m kadrosunu geniÅŸ tuttuk. Ä°nÅŸallah bu futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n yerine oynayacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da onlarÄ± aratmayacak. Ä°yi futbol ile 3 puanÄ± alÄ±p milli takÄ±m arasÄ±na moralli ÅŸekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Transfer dÃ¶neminin halen devam ettiÄŸini vurgulayan SaÄŸlam, forvete ve ofansif oynayan bir orta saha oyuncusuna ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, transfer dÃ¶nemi bitmeden 2 oyuncuyu daha kadrolarÄ±na katmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirdi.

Åžampiyonluk kupasÄ±nÄ± lise Ã¶ÄŸrencisinin kabrine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin teknik direktÃ¶rÃ¼ ErtuÄŸrul SaÄŸlam, futbolcular ve kulÃ¼p mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Soykan, Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucu geÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden, Samsunspor taraftarÄ± lise Ã¶ÄŸrencisi Batuhan YÄ±lmaz'Ä±n Ã‡arÅŸamba ilÃ§esindeki mezarÄ±nÄ± ziyaret etti.

SaÄŸlam ve beraberindekiler, ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± Batuhan YÄ±lmaz'Ä±n kabrine bÄ±rakarak dua etti.Â

YÄ±lmaz ailesine sabÄ±r dileyen SaÄŸlam, "Batuhan'Ä±n Samsunspor sevgisi hepimizin gÃ¶nlÃ¼nde yer edindi. Batuhan'Ä±n bizim iÃ§in Ã§ok ayrÄ± bir Ã¶nemi var. GeÃ§tiÄŸimiz sezon biz Ã§ok zorlu bir ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± verdik. Bu mÃ¼cadele iÃ§inde Ã§ok iniÅŸler Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸadÄ±k. Ã–zellikle kÄ±rÄ±lma maÃ§larÄ±ndan biri olan Yeni Ã‡orumspor deplasmanÄ±nda maalesef maÃ§Ä± 2-1 kaybetmiÅŸtik. Soyunma odasÄ±nda maÃ§Ä±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸarken belki de birÃ§ok Samsunsporlu taraftarÄ±mÄ±z umutsuzluÄŸa kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O umutsuzluk iÃ§inde Batuhan'Ä±n sosyal medya Ã¼zerinden attÄ±ÄŸÄ± mesaj beni ve oyuncularÄ±mÄ± kendine getirdi. UmutlarÄ±mÄ±zÄ± tekrar tazeledi. Ã‡ok iyi hatÄ±rlÄ±yorum 'Pes etmek yok biz ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z' mesajÄ±, bizim ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda tekrar ayaÄŸa kalkmamÄ±za vesile oldu. Batuhan bizim iÃ§in bir semboldÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.Â

TFF 1. Lig'de de ÅŸampiyon olmalarÄ± halinde ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± Batuhan'Ä±n mezarÄ±na getireceklerinin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren SaÄŸlam, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"Biz oyuncularÄ±mÄ±zla beraber bir sÃ¶z verdik. Ä°nÅŸallah bu yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶nde tamamlayacaÄŸÄ±z ve Batuhan'Ä±n bu aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolda ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z. Åžampiyonluk kupasÄ± ile Batuhan'Ä± mezarÄ±nda tekrar ziyaret edeceÄŸiz. GeÃ§en sene kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kupayÄ± Batuhan'a hediye ediyoruz. Burada hem ÅŸahsÄ±m hem kulÃ¼bÃ¼m hem de oyuncularÄ±m adÄ±na bir sÃ¶z daha vermek istiyoruz. Ä°nÅŸallah sezon sonunda TFF 1. Lig kupasÄ±nÄ± da kazanÄ±p o kupayÄ± da Batuhan'a getireceÄŸiz."