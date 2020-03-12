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12.03.2020 - 13:11 |

Eryaman Stadı koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Eryaman Stadı koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin stadı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs gündeme geldiği andan itibaren temizlik işlemlerini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Yarınki maçta 10-15 bin seyirci beklendiğini dile getiren Aslan, "Halkın bu kadar yoğun kullanacağı bir alanın dezenfeksiyon işlemini bugün yapalım dedik. Stat yetkilileri ile dün görüştük, onlar rutin temizliklerini yaptılar. Biz de bugün ekibimizi buraya yönlendirdik. Seyirciler yarın gönül rahatlığıyla maça gelebilirler." diye konuştu.

Koltukların tamamamın dezenfekte edildiğini kaydeden Aslan, "Sadece tribünler değil saha geneli, soyunma odaları, koridorlar, tuvaletler, stadın tamamı elden geçiriliyor. Ekiplerimiz bütün bu işlemleri bugün tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

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