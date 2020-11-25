Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Erzincan’a stat müjdesi
25.11.2020 - 07:00 |

Erzincan’a stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye’nin en modern statlarından birini Erzincan’a kazandırıyoruz. İnşallah açılışını en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu

Erzincan’a stat müjdesi
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Cavit Şireci ve ilçe belediye başkanlarını Bakanlık merkez binada kabul etti. Görüşmede, Erzincan’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Erzincan için stat müjdesi veren Kasapoğlu, “Türkiye’nin en modern statlarından birini Erzincan’a kazandırıyoruz. İnşallah açılışını en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2 öğrenci yurdumuz varken şu bu rakam 12’ye çıkmış durumda. Kapasitesi ise 2 binlerden 10 binlere geldi. Şu an 3 gençlik merkezi ve 1 genç ofisimiz var. Bu manada da 120 bin gencimizin bundan ciddi şekilde faydalandıklarını paylaşmak istiyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Erzincan’a yapılacak yatırımlar şöyle:

1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet doğa sporları tesisi, 100 adet basketbol potası yapımı.

Erzincan’a stat müjdesi

    Fenerbahçe’den "Bir Başkadır" tadında deplasman hikayesi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 'Brugge, Samatta'yı transfer etmeli'
      'Brugge, Samatta'yı transfer etmeli'
    2. Lucescu'dan olay sözler!
      Lucescu'dan olay sözler!
    3. Trabzon'da yeni dönem
      Trabzon'da yeni dönem
    4. Elle oynamaya standart
      Elle oynamaya standart
    5. Sıkıntılar ortaya çıktı
      Sıkıntılar ortaya çıktı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En sağlam adamlar

    En sağlam adamlar

    Welinton yok Vida çok zor

    Welinton yok Vida çok zor

    'Hakemle iş düzelmez'

    'Hakemle iş düzelmez'

    Erzincan’a stat müjdesi

    Erzincan’a stat müjdesi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet