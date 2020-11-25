Erzincan’a stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Cavit Şireci ve ilçe belediye başkanlarını Bakanlık merkez binada kabul etti. Görüşmede, Erzincan’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Erzincan için stat müjdesi veren Kasapoğlu, “Türkiye’nin en modern statlarından birini Erzincan’a kazandırıyoruz. İnşallah açılışını en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2 öğrenci yurdumuz varken şu bu rakam 12’ye çıkmış durumda. Kapasitesi ise 2 binlerden 10 binlere geldi. Şu an 3 gençlik merkezi ve 1 genç ofisimiz var. Bu manada da 120 bin gencimizin bundan ciddi şekilde faydalandıklarını paylaşmak istiyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Erzincan’a yapılacak yatırımlar şöyle:

1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet doğa sporları tesisi, 100 adet basketbol potası yapımı.