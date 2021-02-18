Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde kar birikintileri oluştu.

Söz konusu statta pazar günü saat 13.30'da oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi saha zemininin temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

Alttan ısıtma sistemine sahip zeminde, ekiplerce kar temizleme çalışmalarının yanı sıra çimlerin zarar görmemesi için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

MKE Ankaragücü maçının ardından özellikle güney kale önünde olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeye güneş ışık panelleri konulurken, görevlilerce portatif kar küreme araçlarıyla temizlik yapılarak zeminin sürekli hazır tutulmasına çalışılıyor.

Görevliler, aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle stattaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.