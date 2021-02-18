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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor
18.02.2021 - 15:22 | | AA

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un karla kaplanan stadı, görevlilerce kardan temizlenip maça hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar temizleme çalışması yapılıyor
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde kar birikintileri oluştu.

Söz konusu statta pazar günü saat 13.30'da oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi saha zemininin temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

Alttan ısıtma sistemine sahip zeminde, ekiplerce kar temizleme çalışmalarının yanı sıra çimlerin zarar görmemesi için de çalışmalar gerçekleştiriliyor.

MKE Ankaragücü maçının ardından özellikle güney kale önünde olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeye güneş ışık panelleri konulurken, görevlilerce portatif kar küreme araçlarıyla temizlik yapılarak zeminin sürekli hazır tutulmasına çalışılıyor.

Görevliler, aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle stattaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadında kar temizleme çalışması yapılıyor

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