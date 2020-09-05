Erzurumspor, Armando Sadiku'yla anlaÅŸtÄ±

SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, transferde Arnavutluk Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giyen forvet Armando Sadiku ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â

Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼p, sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla 29 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli forvetle prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±ÅŸ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarÄ±ÅŸlarÄ±ndan kesitlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir video ile duyurdu.Â

AÃ§Ä±klamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaÅŸtÄ±k. Oyuncu milli takÄ±m maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§erek Erzurumâ€™a gelecek ve takÄ±mÄ±mÄ±za katÄ±lacak. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerine yer verildi.Â

Ä°ki yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanan Sadiku, kariyerinde son dÃ¶nemde Ä°spanya'da Malaga ve Levante formalarÄ± giymiÅŸti.

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