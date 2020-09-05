Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor Haberleri Erzurumspor, Armando Sadiku'yla anlaÅŸtÄ±
05.09.2020 - 01:00 | | AA

Erzurumspor, Armando Sadiku'yla anlaÅŸtÄ±

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, transferde Arnavutluk Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giyen forvet Armando Sadiku ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â

Erzurumspor, Armando Sadiku'yla anlaÅŸtÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, transferde Arnavutluk Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giyen forvet Armando Sadiku ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â 

Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼p, sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla 29 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli forvetle prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±ÅŸ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kentlerinden olan Erzurum'daki kayak yarÄ±ÅŸlarÄ±ndan kesitlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir video ile duyurdu.Â 

AÃ§Ä±klamada, "Armando Sadiku ile prensipte anlaÅŸtÄ±k. Oyuncu milli takÄ±m maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§erek Erzurumâ€™a gelecek ve takÄ±mÄ±mÄ±za katÄ±lacak. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerine yer verildi.Â 

Ä°ki yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanan Sadiku, kariyerinde son dÃ¶nemde Ä°spanya'da Malaga ve Levante formalarÄ± giymiÅŸti.

Erzurumspor, Armando Sadikuyla anlaÅŸtÄ±

Luiz Gustavo'nun Nefis AÅŸÄ±rtma GolÃ¼

Florya'da Fatih Terim'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Anadolu Efes - BahçeÅŸehir Koleji: 81-77
    Anadolu Efes - BahçeÅŸehir Koleji: 81-77
  2. Eski Fenerbahçeli Fernandao, Bahia'dan ayrÄ±ldÄ±!
    Eski Fenerbahçeli Fernandao, Bahia'dan ayrÄ±ldÄ±!
  3. West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
    West Bromwich Albion, Grady Diangana'nÄ±n bonservisini aldÄ±!
  4. Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu
    Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi maça damga vurdu
  5. Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!
    Fenerbahçe'de taktiksel çalÄ±ÅŸma!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sergen YalçÄ±n: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"

Sergen YalÃ§Ä±n: "BÃ¶lgesel olarak eksiklerimiz var"

Atakan Üner: "Ä°lk golümü attÄ±m, çok gurur verici"

Atakan Ãœner: "Ä°lk golÃ¼mÃ¼ attÄ±m, Ã§ok gurur verici"

TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

Berke Akçam'dan tarihi performans

Berke AkÃ§am'dan tarihi performans

SÄ±radaki Haber