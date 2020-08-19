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19.08.2020 - 23:24 | | AA

Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaÅŸtÄ±

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyeÂErzurumspor, Arvydas Novikovas'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â

Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaÅŸtÄ±
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SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyeÂErzurumspor, Arvydas Novikovas'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndakiÂ  LitvanyalÄ± oyuncu Arvydas Novikovas ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayÄ±rlÄ± olsun.Â  LitvanyalÄ± oyuncu Ä°stanbul'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§erek resmi sÃ¶zleÅŸmeyiÂ  imzalayacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Erzurumspor, Arvydas Novikovas ile anlaÅŸtÄ±

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