19.01.2019 - 15:29 |
Erzurumspor - Atiker Konyaspor: 1-2
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Atiker Konyaspor deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip etkili başladı. İlk yarının son saniyelerinde sahneye çıkan Ömer Ali Şahiner takımını soyunma odasına 1-0 önde getiren golü attı.
İkinci yarıda bu kez Volkan Fındık 57. dakikada rakip ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 2 dakika sonra Eruzumspor Taylan'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Konya ekibi oldu.
Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 28'e yükseltirken Erzurum 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
38. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası top, kaleci Sehic'te kaldı.
41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak Egemen Korkmaz'a çarparak kornere gitti.
43. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı karşılayan Jevtovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üzerinden kornere çıktı.
45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
45 3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.
Maçın ilk yarısı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
57. dakikada köşe vuruşunda kaleciye çarpan top, Volkan Fındıklı'nın önünde kaldı. Volkan'ın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada Atiker Konyaspor'un golü sonrasında santra yaparak atağa kalkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
66. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasının dışında topla buluşan Scuk'un vuruşunda, top direkten döndü.
84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
86. dakikada ceza sahasının sol kanadında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
90 1. dakikada Emrah Başsan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen top, karambolde oyun alanının dışına çıktı. Bu pozisyonda önce korneri gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde pozisyonu bir kez daha izledi ve Atiker Konyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 82 Tolga Ünlü) Lokman Gör, Leo, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 46 Rashad Muhammed), Sunu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 72 Milosevic), Fofana (Dk. 83 Diagne), Jahovic (Dk. 72 Yatabare)
Goller: Dk. 45 3 Ömer Ali Şahiner, Dk. 57 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 59 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Jevtovic, Dk. 62 Fofana, Dk. 67 Ömer Ali Şahiner, Dk. 68 Traore (Atiker Konyaspor), Dk. 49 Rashad Muhammed, Dk. 82 İbrahim Akdağ, Dk 90 1 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)