Erzurumspor - Atiker Konyaspor: 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip etkili başladı. İlk yarının son saniyelerinde sahneye çıkan Ömer Ali Şahiner takımını soyunma odasına 1-0 önde getiren golü attı.

İkinci yarıda bu kez Volkan Fındık 57. dakikada rakip ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 2 dakika sonra Eruzumspor Taylan'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Konya ekibi oldu.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 28'e yükseltirken Erzurum 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

38. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası top, kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak Egemen Korkmaz'a çarparak kornere gitti.

43. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı karşılayan Jevtovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üzerinden kornere çıktı.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45 3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

Maçın ilk yarısı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.