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03.10.2020 - 15:57 |

Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

SÃ¼per Lig'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, 4. hafta mÃ¼cadelesinde Ã‡aykur Rizespor'u konuk ediyor.

Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
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SÃ¼per Lig'in 4. hafta mÃ¼cadelesinde Erzurumspor, Ã‡aykur Rizespor'u aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Erzurum KazÄ±m Karabekir StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk yÃ¶netiyor.

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Erzurumspor - Ã‡aykur Rizespor (CANLI)

Ä°LK 11'LER

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor:Â Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Mayega, Emrah, Ä°brahim, Obertan, Novikovas, Rashad

Ã‡aykur Rizespor:Â GÃ¶khan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, DoÄŸan, Boldrin, Baiano, Yasin, Michalak, Remy

Erzurumspor - Ã‡aykur Rizespor (CANLI)

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