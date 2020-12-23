Erzurumspor - Denizlispor: 1-2

Erzurumspor Süper Lig'in 14. haftasında evinde Denizlispor'u konuk etti. Son olarak Beşiktaş'a 4-0 yenilen ev sahibi ekip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmıştı.

Saat 16:00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında Denizlispor Rodallega ile 1-0 öne geçti. 55. dakikada Rodallega'yla bir gol daha bulan Denizli farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi Erzurum 70. dakikada Emrah Başsan'la bir gol buldu. Fakat kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf konuk Denizlispor oldu.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 12'ye yükseltirken, Erzurumspor 9 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Sissoko’nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk’in kontrolünde auta çıktı.

9. dakikada Denizlispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal’ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.

12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman’ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.

22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada Denizlispor atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.

35. dakikada Denizlispor atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Rodallega çalımlarla ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

42. dakikada Rodallega’nın pasıyla topla buluşan Sagal’ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.