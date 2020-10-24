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HaberlerSüper Lig Haberleri Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
24.10.2020 - 10:00 |

Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de 6. hafta maçında bugün Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan ve ligin 8. sırasında yer alan Galatasaray'da gözler Erzurumspor maçına çevrildi. Erzurumspor maçından alınacak olan 3 puan ile yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapan Sarı Kırmızılı takımda gözler maç saatine çevrildi. Peki Erzurumspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
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Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan son iki haftada 6 puan kaybeden Galatasaray, bugün Erzurumspor deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Son olarak sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 3 puan alıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Erzurumspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY 5 HAFTADA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldığı maçın ardından Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup oldu.

Erzurumspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda İşte muhtemel 11ler

 

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