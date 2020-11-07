Erzurumspor - Göztepe:1-1

Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve 16.00'da başlayan karşılaşmada ilk gol Göztepe adına 13. dakikada Ndiaye'den geldi. Erzurumspor'un tek golü ise 67. dakikada Novikovas'la penaltıdan geldi. Böylece taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan 90+4'te Sadiku kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla hem Erzurumspor hem de Alanyaspor puanını 8'e yükseltti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Öte yandan, müsabaka öncesi mavi-beyazlı futbolcular "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.