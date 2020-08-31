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31.08.2020 - 16:35 | | AA

Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.

Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi
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Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.

Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

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