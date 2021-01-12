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12.01.2021 - 16:02 | | ERZURUM (AA) -

Erzurumspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile anlaştı.

Erzurumspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

Erzurumspor, kaleci Jakub Szumskiyi transfer etti

 

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