Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini konuk edecek.





