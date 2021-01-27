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27.01.2021 - 17:32 | | ERZURUM (AA)

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.   Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.  Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini konuk edecek.

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü


 

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