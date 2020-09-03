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03.09.2020 - 12:40 | | AA

Erzurumspor Ömer'le yeniden anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile sözleşme uzattı.

Erzurumspor Ömer'le yeniden anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen Ömer ile 1+1, Mücahit ile de 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ömer Şişmanoğlu ve Mücahit Albayrak ile yola devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Erzurumspor Ömerle yeniden anlaştı

 

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