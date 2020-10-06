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06.10.2020 - 13:31 | | AA

Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
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Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.

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