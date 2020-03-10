Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Erzurumspor kulübünden yapılan açıklamada Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Sözeri, Karagümrük maçının ardından böyle konuşmuştu:

“Kötü bir mağlubiyet beklemediğimiz bir mağlubiyet. 1-1 olana kadar ki oyun, sonraki oyun disiplinden kopma. Önemli bir rakiple oynadık, üç gün önce Hatay’da zorlu bir maçtan sonra rotasyonlu kadroyla başladık, bunun meyvelerini aldık diye düşünüyorum. İlk yarı güzel işler yaptık. Rakibin ilk golü atana kadar pozisyon vermedik, oyunun kontrolü bizdeydi. Ama maalesef son haftalardaki hastalığımız İstanbulspor olsun, Bolu’da olsun girdiğimiz pozisyonları gole çevirememe hastalığımız nüksetti. Dolayısıyla mağlup olduk. Halbuki Emrah, Jasmin’in net pozisyonları gol olsa şu an güzel şeyler konuşuyorduk. Maalesef istemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun içinde taraftar oyuncu değişiminde tepki gösteriyor ama Ömer yoruldu değiştirmek zorunda kaldık. Sissoko çok yoruldu. Bunları bilemez dışarıda ki insan. Ama neresinden bakarsan bakın hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Hele böyle 3-1’lik skor. Oyuncular demorolize oldu, çok iyi oynayan dikkatli oynayan takım skoru yakaladıktan sonra kontra gol yedikten sonra istemediğimiz sonuç oldu.

"Birkaç kişi yüzsüz diye bağırdı"

Üzgünüz, taraftar camiama kusura bakmasınlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır. Zirveye oynayan hedefe oynayan takımda çalışıyorum, haklıdır tepkisinde. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bugüne kadar verdiğimiz emekler var, ama olsun canı sağolsun taraftarın. Biz profesyoneliz Erzurumspor’un menfaatine uyacak ne gerekiyorsa yaparız. Kimsenin endişesi olmasın. Kulübenin ardından birkaç kişi yüzsüz diye bağırdı. ‘burada ne duruyorsun’ diye serzenişleri oldu üzüldüm. Biz iki kulvarda gittik. Kupada çeyrek finale yükseldik. Hala ikinciyiz bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlükse kabul ediyorum. Yüzsüzlük, onursuzluk şerefsizlik yapmam. Erzurumspor menfaati ne gerekiyorsa yaparım.

Valencia-Atalanta maç öncesi...