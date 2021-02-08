Erzurumspor'dan Ackah açıklaması: Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz

Düzgün, AA muhabirine, Erzurumspor ile Kayserispor arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluğun söz konusu olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında karşılaştıkları Kayserispor maçının 35. dakikasında 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde bu takımdan kiralık kadrolarına kattıkları Ackah'ın gördüğü kırmızı kartın soru işaretlerine neden olduğunu aktaran Düzgün, kulüp olarak karşılaşma sonrası açıklama yaptıkları anımsattı.

- "Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz"

Düzgün, Kayserispor camiasının yaptıkları açıklamayı üstüne alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kayserispor camiası ve Kayserililer bizim kardeşimiz, dostumuz. Biz kalkıp da onlara bu anlamda bir şey demedik, asla demeyiz. Kayseri Türkiye'nin özel bir şehridir. Bizim söylemimiz tamamen futbolcu üzerinedir. Biz futbolcu hakkında itirazımızı yapıyoruz. Futbolcunun yanlış yaptığını düşünüyoruz. Yetkili merci ve makamlara bunu araştırın diyoruz. Arkasından kim çıkar çıkmaz, futbolcu tamamen bunu kendi mi yapmış bunu bilemem. Art niyet vardır, yoktur bunu da bilemem. Ama biz asla ve katiyen Kayserispor camiasını suçlamıyoruz. Böyle bir ithamımız da yoktur. Bu çok önemli bir noktadır bizim için."

Düzgün, bundan sonraki sürecin hukuk yoluyla devam edeceğini ve başvuru için hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Ackah'ı süresiz kadro dışı bıraktık. Onun takımda oynama şansı hiç yok. Kulübün zararının son bulması adına bunu en mantıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Baktın ki maç gidiyor yaptın eylemini"

Kulüp olarak maç sonrası yayınladıkları açıklamanın ardından Kayserispor Kulübünün yaptığı açıklamanın kendilerini çok ilgilendirmediğini aktaran Düzgün, şunları kaydetti:

"Bu olayın bir çok farklı detayı var. Fotoğraflar, videolar var. Bu adamın (Ackah) bu güne kadar bir kırmızı kart gördüğü falan yok. Bu adam bu kadar sinirliymiş, şuymuş, buymuş ya. Şaşırmamak elde değil. Her şey soru işareti. Maçın 35. dakikasındasın, oynadığın takımının durumu gayet iyi, golü atmış, rahat rahat işine bakıyor. Kayserispor senin ceza sahana bile gelmiyor. Baktın ki maç gidiyor yaptın eylemini. Ondan sonra da takım toparlanamadı. Birçok şey var bu anlamda. Şekil belli, kim ne derse desin. Biz bunu örtbas etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacağız. Biz Kayserispor Kulübü şöyle yaptı, böyle yaptı demiyoruz. Biz o oyuncuyla alakalı inceleme istiyoruz."

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