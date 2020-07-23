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Haberler 1.Lig Haberleri Erzurumsporlu Osman Çelik'in talipleri arttı
23.07.2020 - 14:19 |

Erzurumsporlu Osman Çelik'in talipleri arttı

Bu sezon Erzurumspor ile Süper Lig' çıkan Osman Çelik gösterdiği performans ile şimdiden transfer gündeminde yer almaya başladı

Erzurumsporlu Osman Çelik'in talipleri arttı
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TFF 1. Lig’de Büyükşehir Erzurumspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Osman Çelik, transferinde gözdesi oldu.

“OSMAN ÇELİK’E İLGİ ÇOK”
Bu sezon Erzurumspor‘da gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun mimarlarından olan 1991 doğumlu oyuncu Süper Lig’den bazı takımların radarına girdi.

Bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Osman Çelik’in Erzurumspor’da sözleşmesi sona erdi. Osman için bazı takımların da devreye girdiği öğrenildi. Erzurumspor’da kupa kaldıran başarılı oyuncunun tatil sonrası geleceği hakkında karar vereceği öğrenildi.

Erzurumsporlu Osman Çelikin talipleri arttı

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