Erzurumsporlu Osman Çelik'in talipleri arttı

TFF 1. Lig’de Büyükşehir Erzurumspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Osman Çelik, transferinde gözdesi oldu.

“OSMAN ÇELİK’E İLGİ ÇOK”

Bu sezon Erzurumspor‘da gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun mimarlarından olan 1991 doğumlu oyuncu Süper Lig’den bazı takımların radarına girdi.

Bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Osman Çelik’in Erzurumspor’da sözleşmesi sona erdi. Osman için bazı takımların da devreye girdiği öğrenildi. Erzurumspor’da kupa kaldıran başarılı oyuncunun tatil sonrası geleceği hakkında karar vereceği öğrenildi.