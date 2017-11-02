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02.11.2017 - 12:10 |

Eski Adana Demirsporlu futbolcu Dortmund'u yine yıktı

2 sezon Adana Demirspor'da forma giyen Mickael Pote, APOEL formasıyla çıktığı iki Dortmund maçında da 1 puan getiren golü attı.

Eski Adana Demirsporlu futbolcu Dortmund'u yine yıktı
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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında APOEL'i kendi sahasında ağırladı.

İlk maç deplasmanda 1-1 berabere kalan Sarı-Siyahlılar, bu maçtanda 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İki maça da damga vuran isim ise tanıdık... Mickael Pote.

Hem kendi sahalarında hem de deplasmanda takımının beraberlik golünü atan Mickael Pote, iki sezon Adana Demirspor forması giydi.

33 yaşındaki Beninli santrafor, Adana Demirspor forması giydiği iki sezonda da gol krallığına ulaştı.

Öte yandan Borussia Dortmund-APOEL mücadelesinde Milli stoper Ömer Toprak da 87 dakika forma giydi. (Cnnturk)

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