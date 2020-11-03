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03.11.2020 - 12:35 | | Bahattin ALBAYRAK / NAZÄ°LLÄ°, (DHA) -Â

Eski baÅŸkan kulüp doktoru oldu!

Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'da eski baÅŸkanlardan Hilmi Volaka, kulÃ¼p doktorluÄŸu gÃ¶revini Ã¼stlendi.

Eski baÅŸkan kulüp doktoru oldu!
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Nazilli Belediyespor'un 2'nci Lig'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 2014 yÄ±lÄ±ndan itibaren 2 yÄ±l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼p ardÄ±ndan gÃ¶revini Nurettin Ã–zkat'a bÄ±rakan Dr. Hilmi Volaka, kulÃ¼bÃ¼n mevcut doktoru Ä°smail Beken koronavirÃ¼se yakalanÄ±p evinde karantina altÄ±na alÄ±nÄ±nca kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Daha Ã¶nce baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼pte geÃ§ici olarak takÄ±mÄ±n doktoru olmayÄ± seve seve kabul eden Volaka, maÃ§larda ve antrenmanlarda siyah-beyazlÄ± futbolcularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla yakÄ±ndan ilgileniyor. Nazilli'de hizmet veren Ã¶zel bir diyaliz merkezinin de sahibi olan Dr. Volaka, aynÄ± zamanda kulÃ¼pte genel kaptanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼ten Haluk Volaka'nÄ±n da aÄŸabeyi.

Eski baÅŸkan kulÃ¼p doktoru oldu

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