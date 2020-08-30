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30.08.2020 - 22:27 | | Fanatik

Eski Galatasaraylı Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!

Galatasaray'dan ayrılan apon sol bek Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaşma sağladı.

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Galatasaray'a geldikten sonra kazanılan 2 şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaşma sağladı. Bonservisi elinde bulunan Japon oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Parayı değil kariyeri seçti

33 yaşındaki oyuncu kariyerinin sonlarına yaklaşmasına rağmen para yerine futbolu tercih etti. Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.

Eski Galatasaraylı Nagatomo, Marsilya ile anlaştı

Eski Galatasaraylı Nagatomo, Marsilya ile anlaştı

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