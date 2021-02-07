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07.02.2021 - 09:35 |

Eski Kadıköy'e yeni adet! 30 yıl sonra bir ilk...

Geçen yıl Kadıköy'de Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'a serilerini kaybeden Fenerbahçe bir kez daha yıkıldı. Bu sezon evinde Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da kaybeden sarı-lacivertliler, 30 yıl sonra kötü anlamda bir ilki başardı. İşte detaylar...

Eski Kadıköy'e yeni adet! 30 yıl sonra bir ilk...
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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 23, Galatasaray'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti.

Bu sezon da Beşiktaş'a Kadıköy'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. F.Bahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI

Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.

Fenerbahçe bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 dün de Galatasaray'a 1-0, mağlup oldu.

F.Bahçe bu sezon sahasında oynadığı 3 derbide sadece Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftaya Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde giren F.Bahçe rakiplerinden puan olarak geriye düşmese de önemli bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş oldu.

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Eski Kadıköye yeni adet 30 yıl sonra bir ilk...

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