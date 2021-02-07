Eski Kadıköy'e yeni adet! 30 yıl sonra bir ilk...

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 23, Galatasaray'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti.

Bu sezon da Beşiktaş'a Kadıköy'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. F.Bahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI

Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.

Fenerbahçe bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 dün de Galatasaray'a 1-0, mağlup oldu.

F.Bahçe bu sezon sahasında oynadığı 3 derbide sadece Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftaya Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde giren F.Bahçe rakiplerinden puan olarak geriye düşmese de önemli bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş oldu.