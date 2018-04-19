Eski Konyasporlu futbolcu Barry Douglas değerini 10'a katladı

2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.

İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10’a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 Milyon euroya ulaştı.