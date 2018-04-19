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HaberlerKonyaspor Haberleri Eski Konyasporlu futbolcu Barry Douglas değerini 10'a katladı
19.04.2018 - 07:58 |

Eski Konyasporlu futbolcu Barry Douglas değerini 10'a katladı

Aykut Kocaman’ın, çok düşük bedelle Konyaspor'a kazandırdığı Barry Douglas, İngiltere'de harikalar yaratırken, bir yandan da değerini katlıyor.

Eski Konyasporlu futbolcu Barry Douglas değerini 10'a katladı
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2015-2016 sezonunun devre arasında Aykut Kocaman'ın 200 bin euroya Konyaspor'a transfer ettirdiği Barry Douglas 2017 sezon sonunda 1 milyon euroya İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'e transfer oldu.

İskoç futbolcu, Championship'te mücadele eden takımına, 4 gol 14 asistlik katkıile Premier Lige çıkmasına direkt katkı yaparak değerini 10’a katladı. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 10 Milyon euroya ulaştı.

Eski Konyasporlu futbolcu Barry Douglas değerini 10a katladı

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