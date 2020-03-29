Eski milli basketbolcu Ali Kazaz vefat etti

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu eski Ã¼yelerinden Ali Kazaz'Ä±n vefatÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Oyunculuk dÃ¶neminde uzun yÄ±llar Galatasaray kaptanlÄ±ÄŸÄ± yapan ve A Milli Erkek TakÄ±mÄ±'mÄ±zÄ±n da formasÄ±nÄ± giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol ÅŸube sorumluluÄŸu gÃ¶revini de Ã¼stlenmiÅŸti. TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kÄ±ymetli ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verildi.

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