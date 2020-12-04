04.12.2020 - 15:12 | | İSTANBUL (AA)
Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti
Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, şu ifadelere yer verildi;
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."