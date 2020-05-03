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03.05.2020 - 13:06 | | AA

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonu, eski milli voleybolcuBaşaran Dölen'in vefat ettiğini duyurdu.

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti

Federasyondan yapılan açıklamada, "Voleybol Vakfı kurucu üyelerinden ve eski başkan yardımcılarından, eski milli voleybolcu Başaran Dölen'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta merhum Başaran Dölen'in ailesi olmak üzere, sevenleri ve voleybol camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Başaran Dölen, 1943 yılında İstanbul doğdu. 1961'de İTÜ Spor Kulübünde voleybola başladı. 1965-1967 yıllarında Ankara Jandarma Gücü, 1967-1968'de İTÜ, 1968-1969 Beyoğluspor, 1969-1971 Büyükdere, 1971-1972 İzmit Güreş Halter kulüplerinde voleybol oynadı.

Eski milli voleybolcu Başaran Dölen vefat etti

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