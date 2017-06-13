Eski NBA yıldızı Telfair'den cephanelik çıktı, tutuklandı

Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves ve daha birçok takımda forma giymiş eski NBA oyuncusu Sebastian Telfair, Pazar gecesi silah, mühimmat ve marijuana bulundurmaktan tutuklandı.

New York Polis Teşkilatı, Telfair ile 18 yaşındaki Jami Thomas’ın bulunduğu aracı 02.50’de farlarının kapandığı sırada fark ettiğini belirtti. Olay yerinde bulunan polis memurları ise Telfair’in aracı farları kapalı şekilde bir süre sürdüğünü fakat daha sonra teslim olduğunu ifade etti.

Telfair ve arkadaşı Thomas’ın bulunduğu araçta üç adet dolu silah, bir adet yarı otomatik tüfek, kurşun geçirmeyen bir yelek, bol miktarda mühimmat ve iki çanta dolusu marijuana bulunurken 32 yaşındaki Telfair; yasa dışı balistik yelek ve silah bulundurmayla birlikte kontrollü madde taşıma suçundan tutuklandı. İkilinin en yakın zamanda New York’ta mahkemeye çıkması bekleniyor.

(trendbasket)