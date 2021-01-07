Eski takım arkadaşları Guardiola'yı WhatsApp grubundan attı!

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, siyasi olarak sergilediği görüş nedeniyle eski arkadaşlarının WhatsApp grubundan kesik yedi. Guardiola, İspanya'nın 1992 Olimpiyatları'ndaki kadrosunun WhatsApp grubundan çıkarıldı.

Guardiola, 1992 Olimpiyatları'nda İspanya ile altın madalya kazanmıştı. İspanya'nın 92 kadrosunun üyelerinin bir WhatsApp grubuna dahildi. Fakat Katalan bağımsızlığına ilişkin görüşlerini açıkça belirtmesi sonrası WhatsApp grubunun dışında bırakıldı.

Daha önce de Guardiola, 2018'de Katalonya'daki siyasi tutukluları desteklemek adına sarı kurdele taktığı için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 20 bin Pound'luk bir cezaya çarptırılmıştı.