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06.10.2019 - 14:00 | | AA

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı İskender anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Kenan İskender, vefatının dördüncü yılında anıldı.

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı İskender anıldı
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan eski asbaşkanlardan Kenan İskender'in vefatının dördüncü yılında özlemle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan İskender'in 1942 yılında Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde dünyaya geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlkokul eğitiminin ardından mobilyacılık sektöründe çalışmaya başladı. Trabzonspor'umuzun kurulduğu ilk yıllardan başlayarak bordo-mavinin en sadık taraftarlarından biri olan ve ikinci lig yıllarında hemen her deplasmana giden Kenan İskender, bu yıllarda dışarıdan bir yönetici gibi futbolcuların sorunları ve kulüp işleriyle de ilgilenmeye başlamıştı. Genç yaşlarından itibaren genel kaptanlık ve asbaşkanlık gibi çeşitli yöneticilik kademelerinde Trabzonspor'umuza hizmet eden divan kurulu üyelerimizden Kenan İskender, 2015 yılında 73 yaşında aramızdan ayrıldı."

İskender'in vefatının üzerinden dört yıl geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Trabzonspor camiasının 'Kenan abi'si, duayen ismi Kenan İskender'i, ölümünün dördüncü yılında rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, 6 Ekim 2006'da hayatını kaybeden kulübün eski genel sekreterlerinden Osman Zeki Erkuloğlu da saygıyla anılarak, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi.

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