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03.09.2016 - 19:40 | | İHA

Eskişehirspor - Atiker Konyaspor: 0-1

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Eskişehirspor ve Atiker Konyaspor, Eskişehir'de hazırlık maçında karşılaştı.

Eskişehirspor - Atiker Konyaspor: 0-1
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Mücadelenin, 87. dakikada Can Demir'in attığı tek golle Atiker Konyaspor galip geldi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Murat Uçar'ın ceza sahasına girer girmez vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Kaya'dan döndü. Sonrasında Atiker Konyaspor'lu oyuncular topu tehlikeli noktadan uzaklaştırmayı başardı.

33. dakikada kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan kullanan Bilal Aziz, topu direkt olarak kaleci Kaya'nın ellerine gönderdi.

36. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşunu ceza sahası önünden kullanan Douglas, topu üstten dışarıya gönderdi.

45+2. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ali Dere'nin vuruşunda kaleci Boffin gole engel oldu.

48. dakikada Bilal Aziz'in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu önünde bulan Kaan Kanak'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

64. dakikada Bilal Aziz'in ortasına ikinci yarıda eldivenleri Kaya'dan devralan Abdülaziz müdahale ediyor, boşta kalan meşin yuvarlağa Bruna'dan önce defans dokunuyor.

82. dakikada Bruno'nun ceza sahası ön yayından kullandığı serbest vuruşta top, barajda bulunan Jonsson'un yüzüne çarparak uzaklaştı.

87. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderen Felix'in şutunda top direkten döndü. Dönen topu kafa ile Can Demir tamamlayarak Atiker Konyaspor'u öne geçirdi. 0-1

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