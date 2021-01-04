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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2
04.01.2021 - 18:43 | | AA

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2
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TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup oldu

Stat: Eskişehir 

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay 

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Dk. 80 Onur Arı), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alimi, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Sholaja) 

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Turgay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mihajlovic), Poepon (Dk. 46 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Abdullayev), Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Alican Özfesli (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Ali Keten, Burak Bekaroğlu 

Goller: Dk. 62 Fethi Özer, Dk. 73 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

 Kırmızı kart: Dk. 42 Tolga Yakut (Eskişehirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Okutan, Dk. 74 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 61 Sholaja (Eskişehirspor)

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2

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