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03.11.2020 - 16:58 | | Çağatay Gür ESKİŞEHİR (İHA) -

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Eskişehirspor altyapısından yetişen 2002 doğumlu futbolcu Göktuğ Kaan Ünüvar, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı.

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor Göktuğ ile 5 senelik sözleşme imzaladı

Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
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