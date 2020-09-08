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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi
08.09.2020 - 20:28 | | Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot ESKİŞEHİR (İHA) -

Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yapılması planlanan Olağan Mali Genel Kurul, yeterli delege çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi
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Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul, 199 kişilik yasal çoğunluğa ulaşılamaması sebebiyle ertelendi. Olağan kurula katılmak üzere 89 delege imza verirken, gerekli çoğunluktan 110 delege eksik olması nedeniyle kurul yapılamadı. Eskişehirspor Olağan Mali Genel Kurulu yasal çoğunluk aranmaksızın 15 Eylül’de yine Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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