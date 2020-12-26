Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
26.12.2020 - 11:57 | | ESKİŞEHİR (AA) -

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 2 fubolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Karim Benzema da Nusret’te!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kasapoğlu, Deniz Ertan'ı tebrik etti
    Kasapoğlu, Deniz Ertan'ı tebrik etti
  2. Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
    Başakşehir, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
  3. Altınordu 97 yaşında
    Altınordu 97 yaşında
  4. Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor
    Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor
  5. Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
    Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika - Aboubakar, Sivasspor maçında oynamayacak

Son dakika - Aboubakar, Sivasspor maçında oynamayacak

Son dakika | Beşiktaş'ta 850 bin euroluk mucize!

Son dakika | Beşiktaş'ta 850 bin euroluk mucize!

NBA'de Nets, Celtics'i rakip sahada devirdi!

NBA'de Nets, Celtics'i rakip sahada devirdi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet