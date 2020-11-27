Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 3 futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

Öte yandan siyah-kırmızılı kulüpte yönetim, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne ziyaretçi girişini yasakladı.