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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!
27.11.2020 - 23:02 |

Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!
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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 3 futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." 

Öte yandan siyah-kırmızılı kulüpte yönetim, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne ziyaretçi girişini yasakladı.

Eskişehirsporda 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı

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