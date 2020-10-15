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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
15.10.2020 - 15:39 | | ESKİŞEHİR (AA)

Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid 19 testi uygulanırken, bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.

Eskişehirsporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

 

 

  

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