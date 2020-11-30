Eskrimde zorlu turnuva sona erdi



Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Çorlu’da gerçekleştirilen U12 Epe Açık Turnuvası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi nedeniyle sıkı önlemler alınarak düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.Turnuvada TED Spor Kulübü’nden Erkin Efe Uzun zirveye çıkarken, ferdi sporcu Poyraz Çakar 2. yine TED Spor Kulübü’nden Devrim Deniz Diyar ve Yiğit Boran Çeken 2. oldu. Sporculara madalya ve kupalarını Tekirdağ İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu, Müsabaka Gözlemcisi İbrahim Bacak ve Tesis Amiri Metin Eren verdi.