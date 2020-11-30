Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Eskrimde zorlu turnuva sona erdi
30.11.2020 - 07:00 |

Eskrimde zorlu turnuva sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Çorlu’da gerçekleştirilen U12 Epe Açık Turnuvası büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Eskrimde zorlu turnuva sona erdi
ABONE OL


Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Çorlu’da gerçekleştirilen U12 Epe Açık Turnuvası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi nedeniyle sıkı önlemler alınarak düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.Turnuvada TED Spor Kulübü’nden Erkin Efe Uzun zirveye çıkarken, ferdi sporcu Poyraz Çakar 2. yine TED Spor Kulübü’nden Devrim Deniz Diyar ve Yiğit Boran Çeken 2. oldu. Sporculara madalya ve kupalarını Tekirdağ İl Temsilcisi Sezgin Şakiroğlu, Müsabaka Gözlemcisi İbrahim Bacak ve Tesis Amiri Metin Eren verdi.

Eskrimde zorlu turnuva sona erdi

    Sergen Yalçın: "Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Napoli, Roma'yı farklı yendi
      Napoli, Roma'yı farklı yendi
    2. Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
      Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
    3. Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
      Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
    4. Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
      Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
    5. Diop hayatını kaybetti
      Diop hayatını kaybetti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

    Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

    Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

    Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

    Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

    Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet