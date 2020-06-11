Eslem Öztürk: Emre Belözoğlu hayranıyım

NERGİS AŞKIN / SKORER

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da top koşturan Eslem Öztürk, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sorularımıza verdiği yanıtlar:

"- Pandemi sürecini ailemin yanında geçirdim, Kocaeli’de. Güzeldi, bahçe işleri ile uğraştık. Ailemle fazlasıyla vakit geçirdim. Bizim için iyi oldu bir yandan ama futboldan uzak kalmamız kötü oldu. Aile bağlarımız için çok güzel oldu ama. Benim için güzeldi.

- İstanbulspor’da mutluyum. Hiçbir sorunum yok, hocalarımla olsun, başkan ile olsun hiçbir problemim yok. Kulübümde mutluyum.

- Futbola Gölcükspor alt yapısında başladım oradan Beşiktaş’a transfer oldum. 1.5 sene alt yapıda oynadım Beşiktaş’ta ardından A takıma yükseldim. O zaman hocamız Slaven Bilic’ti. Bilic hocamla 2 sezon geçirdim. Ardından Şenol hoca geldi ve onunla da 2 sezon geçirdim. Şenol hoca ile ilk senemde maalesef talihsiz bir sakatlık geçirdim. Tam patlama zamanımda aslında. Ağır bir sakatlıktı. Güzel atlattım ama sakatlığımı. Sonrasında döndükten 1 sene sonra Erzurumspor’a yarı dönemde gittim ve orada şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anılarım oldu. Ardından İstanbulspor’a transfer oldum.

- Güçlü bir karakterim var. Sakatlığı psikolojik olarak kolay atlatabiliyorum. Ama genç yaşta geçirdiğim için endişe ve kaygılarım oluşmuştu. Bir problem yaşamadım, çok güzel atlattım ve yüzde yüzümle döndüm sahalara.

- Takımımız ve hocamızın hedefi 7 maçtan da galibiyetle ayrılmak. Yani ligi en iyi şekilde bitirmek. Hedefimiz şimdi bu ve çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz.

- Bireysel olarak Yattara ile aram çok iyi. Benim oyun stilimi beğeniyor, bana güveniyor. O yüzden benimle bire bir iletişim kuruyor hep. Yılların futbolcusu olduğu için bizlere çok katkısı oluyor gerçekten. Takıma çok pozitif enerji veriyor, kendisi çok güleç birisi. Hep espri yapar, takılır. Bize gerçekten çok keyif veriyor.

'Şampiyonluk favorim Trabzonspor'

- Süper Lig bu sezon daha da çekişmeli geçen sezonlara göre. Son haftalar belirleyecek bence şampiyonu yani son haftaya kadar çekişme sürecek bence. Bu korona sürecini kim iyi geçirdiyse bence o şampiyon olur. Ama bir favorim var. Trabzonspor şampiyonluk yolunda bir tık daha önce diye düşünüyorum.

- Futbol stilimi benzettiğim futbolcudan önce şunu söylemek istiyorum. Ben Emre Belözoğlu hayranıyım. Futbol stilimiz çok benzemese de çok büyük bir hayranlığım var. Forma numaram o yüzden 5 zaten. Oyuncu karakterini çok seviyorum. Türkiye Ligi’nde iki yönlü oynayan en iyi oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Kendisine çok büyük hayranım.

- Oynadığım en iyi üç futbolcu ; Manuel Fernandes, Sosa ve Aboubakar

- Şenol hoca karakteristik olarak biraz agresif, fazla beğenmez ve başarılarımızı hep daha çok isteyen bir hoca. Futbolcu iyiyse daha da iyisini istiyor ve futbolcunun performansı artıyor. Bence başarısının sebebi bu disipliniydi. Hiçbir şey yeterli gelmezdi hocaya hep daha fazla isterdi ve bu bir çok futbolcunun performansı bu özelliğinden dolayı yükseldi ve bana da çok katkıları oldu.

'Yurt dışına gitmek istiyorum'

- Defansif yönümü, çevre kontrolümü ve skora katkımı geliştirebilirsem çok daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum. şartlar el verirse ve bana da talip olursa süper ligi isterim tabii. İstanbulspor ile birlikte de Süper Lig’e çıkabiliriz. İyi bir performans gösterip oradan yurt dışına gitmek istiyorum.

- Erzurumspor’da sonradan oyuna girip 30 bin kişinin önünde bir gol bir de asist kaydetmiştim. Yarı finalde Kocaeli’ne attığım golüm en unutamadığım goldü.

- Şöyle bir anım var. Gökhan Töre ile aynı odada kalıyorduk kamplarda. Şenol hocam Gökhan ağabeye demiş ki Eslem’e söyle biraz temaslı oynasın, top çalsın girsin rakibe falan demiş. Gökhan ağabey bana söyledi ben de dedim ki tamam gireyim ama bana hep kızıyorlar sonra dedim küçüğüm tabii. Gökhan ağabey de sana bir şey diyen olursa ben kızacağım onlara dedi. Koruyucu davrandı bana yani. Ertesi sabah antrenman oldu. Benim müdahalem değil tekrar söylemek istiyorum buradan ama Tolgay abi ile bir pozisyona girdik, Tolgay abi de üstünden geçerken çime takıldı ve sakatlandı. Aramızda öyle bir şakalaşma oldu sonra dedim Gökhan ağabey sen bana böyle dedin, adamı sakatladık dedim. Aramızda öyle bir anı olmuştu ama aslında benim asla müdahalem yok zaten videolarda var. Ama Türkiye’de öz evlatlarımızı harcıyoruz hemen maalesef. Bana çok yüklenmişlerdi. Bir de olayın şu boyutu var. Tolgay abi iyileşti döndü geldi ertesi gün aynı sakatlığı ben yaşadım. Tam 6 ay sonra bir de. Böyle enteresan bir olay olmuştu."