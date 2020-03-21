21.03.2020 - 20:33 | | AA
Espanyol'un yÄ±ldÄ±zÄ± Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi
Espanyol'da forma giyen Ã‡inli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Ã‡inli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
Ã‡in Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, virÃ¼s tespit edilen Wu Lei'nin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda Espanyol'a bilgi verildiÄŸi ve 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun karantina altÄ±nda tutulduÄŸu belirtildi.Â
Ã‡in'in Åžanghay SIPG takÄ±mÄ±ndan geÃ§en sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon Ä°spanya temsilcisinde 38 karÅŸÄ±laÅŸmada forma giydi.Â
Espanyol, hafta iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kiÅŸide koronavirÃ¼se rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Manchester City'li Oyuncular Ã‡alÄ±ÅŸmaya Devam Ediyor
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