Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fenerbahçe göndermesi

Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen toplantıda, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek ile divan kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının iyi gidişine değinerek, "2020 yılına girdiğimizden beri hepimizi olumsuz etkileyecek olaylar yaşıyoruz. Fakat moralimizi düzelten ve hepimizi yeniden umutlandıran bir şey var. Profesyonel futbol takımımızın son 3 ayda gösterdiği olağanüstü başarı, umarım hepimizin desteğiyle devam edecektir. Profesyonel futbol takımımız, diğer branşlarda da olmasını temenni ettiğimiz şekilde başarılarına yeni bir halka ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'yi yaklaşık 20 yıl sonra rakip sahada mağlup ettiklerini hatırlatan Hamamcıoğlu, "Bir Anadolu deplasmanından uzun süre sonra zaferle döndük. Bundan dolayı sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizlerin adına onları kutluyorum." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplantıyı iptal etme veya yerini değiştirme talepleri geldiğini belirterek, "Koronavirüs ile ilgili son bir haftada yoğun telefonlar aldık. Bir kısmı divan kurulunun iptali, bir kısmı da başka yerde yapılmasıyla ilgiliydi. Sonunda hekim üyelerimizle konuşarak toplantının yapılması gerektiğine karar verdik. İptali söz konusu olamazdı. Devlet otoritesinden bu tür toplantıların iptaliyle ilgili bir telkin gelmeden Galatasaray Spor Kulübü olarak iptal etmemiz hoş karşılanmaz ve ilave bir panik yaratır diye düşündük." değerlendirmesini yaptı.