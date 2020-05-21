Estudiantes'ten açıklama: ‘Sosa’yı istiyoruz'

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularıyla ilgili gelişmeler hız kazanırken, bu isimlerle yeniden anlaşma sağlamak için çalışmalar da devam ediyor.

Özellikle Jose Sosa ve Filip Novak’la sözleşme yenilemek isteyen Karadeniz ekibi, bir süre önce başlayan görüşmelerde titizlikle ilerliyor. İki isimle anlaşma zemini arayan bordo-mavili yönetim, resmi imzaların atılması için korona salgınının hafiflemesi ve sınırların açılarak futbolcuların menajerlerinin gelebilmesini bekliyor.

Ancak bu arada hem Sosa hem de Novak ile ilgili transfer iddiaları da eksik olmuyor. Taliplileri bulunan iki futbolcu ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılması yönetimin üzerindeki baskıyı artırıyor.

‘O da bizi istiyor’

Son olarak Arjantin’in Estudiantes Kulübü’nden, Jose Sosa transferine yönelik açıklamalar yapıldı. Kulübün genel menajeri Agustin Alayes, eski oyuncularını yeniden kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Alayes, “Sosa’yı takımda görmek istiyoruz. O da dönmek ve yeniden kulübün bir parçası olmak istiyor. Sonuçta Estudiantes onun yaşamında önemli bir yere sahip. Bu transfer bir rüya değil” ifadelerini kullandı.

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