Etebo: "Böyle bir skoru beklemiyorduk"

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Etebo açıklamalarda bulundu.

"Benim iyi performans göstermem bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak istediğimiz performansı sergileyemedik. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız."

"Şimdi inanılmaz mutsuzuz. Böyle bir skoru, oyunu beklemiyorduk. Daha çok maç var. Sonraki maçlara bakmalıyız."

Adım adım daha iyiye gidiyorum. Yeni bir takıma gelmek kolay değil ama yavaş yavaş adapte oluyorum."