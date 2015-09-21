"Eto'o'yu geçersem ne mutlu bana"

Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 gol atan Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke, gol krallığında Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o ile yarışmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kweuke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gol krallığında Osmanlısporlu Papa Ndiaye ile ilk sırayı paylaşan Eto'o'yu herkesin tanıdığını belirterek, "Eto'o'yu konuşmamıza gerek yok. Herkes onu tanıyor. İyi bir forvet olduğunu herkes biliyor" dedi.

Eto'o'yu geçmek için daha çok çalışacağını vurgulayan Kamerunlu futbolcu, "Gol krallığında Eto'o'nun arkasından gidiyorum. Açıkçası bundan mutluyum. Daha çok çalışacağım. Eto'o'yu geçebilirsem ne mutlu bana. Geçemezsem de güzel bir yarış izleyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığında 5'er golle ilk sırayı paylaşan Osmanlısporlu Papa Ndiaye ve Eto'o'nun ardından 4'er golle Kweuke ve Beşiktaşlı Cenk Tosun geliyor.

"Takım bu yıl daha iyi"

Kweuke, lige güzel bir başlangıç yaptığını aktararak, "5 maçta attığım 4 golle mutlu olduğumu söyleyebilirim. Daha çok çalışıyoruz. Takımımız geçen seneye göre bu yıl daha iyi. Bu yüzden olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Daha iyi oynamak istediğini dile getiren Kamerunlu golcü, şunları kaydetti: "Daha iyi oynadığımda gollerin geleceğini düşünüyorum. Takım da iyi olduğu için gollerimin devam edeceğine inanıyorum. Çok çalışacağım. Hedefimde bunlar olmalı, bunu istiyorum. İstediğim seviyeye ulaşabilirsem hem kendi adıma hem de Çaykur Rizespor adına sevineceğim."

Kweuke, geçen yıl küme düşmemek için oynadıklarını hatırlatarak, "Bu sezon açıkçası hedefimiz daha farklı. Ligin yukarısında kalmak istiyoruz. Bunu yaparsak daha az stres olur. Düşmemek için oynadığınız zaman biraz daha fazla stres oluyor. Hepimiz daha iyi çalışıp, daha iyi oynarsak bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Stressiz bir ortamda üst seviyeleri yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken yeşil-mavili ekibin Kamerunlu forveti, takımının Gençlerbirliği ile oynadığı maçta iki gol, Eskişehirspor ve Sivasspor ile oynadığı maçlarda birer gol attı. Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan karşılaşmanın 87. (penaltıdan) ve 90+2. dakikalarında attığı gollerle takımının 3-2 kazanmasını sağlayan Kweuke, Sivasspor maçının 80. dakikasında da takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Kweuke, geçen sezon attığı 12 golle futbol kariyerinin liglerdeki en golcü dönemini yaşamıştı.