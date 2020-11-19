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19.11.2020 - 01:12 |

EURO 2020'deki rakibimiz İtalya kayıpsız geçti!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında İtalya, deplasmanda Bosna-Hersek'i 2-0 yendi.

EURO 2020'deki rakibimiz İtalya kayıpsız geçti!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Bosna-Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi.

Grbavica Stadı'nda oynanan maçı Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden İtalya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 22. dakikasında Insigne'nın şık ortasını gole çeviiren Belotti ile İtalya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan İtalya 68. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikialarda Bosna-Hersek oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve İtalya maçı kazanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından İtalya 12 puana yükselerek grup liderliğini elde etti. Bosna-Hersek ise 2 puanda kaldı.

EURO 2020deki rakibimiz İtalya kayıpsız geçti

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