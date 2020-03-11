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11.03.2020 - 16:18 | | Eurohoops

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup’a da büyük tehdit oluşturan COVID-19 salgını dolayısıyla İtalya’da oynanacak 5 maçın farklı ülkelerde oynanmasına karar verildi.

EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

EuroLeague’de Olimpia Milano‘nun Olympiacos, LDLC ASVEL ve CSKA Moskova karşılaşmalarının farklı ülkelerde oynanacağı belirtilirken EuroCup’ta ise Virtus Bologna’nın AS Monaco ve Reyer Venezia’nın Unicaja Malaga mücadelesinin İtalya’da oynanamayacağı bildirildi.

İtalya’da derin etkiler bırakmaya hala devam eden virüsün önüne geçilemezken ülkemizde de dün akşam itibariyle bir vakanın görülmesi akıllara bu hafta oynanacak olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko maçlarını getiriyor. Efes yarın (12 Mart) Valencia‘yı konuk ederken Fenerbahçe ertesi gün Panathinaikos‘la Ataşehir’de karşılaşacak.

Euroleague Basketball, yaptığı duyuruda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İtalyan yerel yönetiminin bu kararda etkili olduğunu açıkladı.

 EuroLeague ve EuroCup’ta 5 maç İtalya dışında oynanacak

 

 

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