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05.12.2020 - 15:57 | | ANKARA (AA)

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Burun Adaları vatandaşı 28 yaşındaki pivot, takımının konuk ettiği Fransa temsilcisi ASVEL'i 91-84 yendiği mücadelede 29 verimlilik puanı elde etti.

Karşılaşmada 19 sayı, 6 ribaunt, 4 blok, 1'er asist ve top çalmalık performans sergileyen Tavares, 12. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Euroleaguede 12. haftanın MVPsi Walter Tavares

 

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