Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman? maçı saat kaç hangi kanalda?
27.11.2020 - 17:13 |

Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman? maçı saat kaç hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Valencia Basket'i konuk edecek. Müsabaka öncesi maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Euroleague'de Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman? maçı saat kaç hangi kanalda?
ABONE OL

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'te başlayacak ve mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

 Euroleaguede Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman maçı saat kaç hangi kanalda

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL
CZN Burak'tan Kongo'daki hayranına jest!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Frutti Extra Bursaspor'da Alimpijevic dönemi!
    Frutti Extra Bursaspor'da Alimpijevic dönemi!
  2. Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
    Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
  3. Beşiktaş'a yeni sponsor!
    Beşiktaş'a yeni sponsor!
  4. Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
    Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
  5. Fanatik 25. yaşında
    Fanatik 25. yaşında



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL

Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL

Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet